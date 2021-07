TORRE DEL GRIFO: secondo giorno di ritiro, prima doppia seduta

Il Catania ha sostenuto a Torre del Grifo, in occasione del secondo giorno di ritiro, la prima doppia seduta del pre-campionato 2021/22: in mattinata, i rossazzurri hanno svolto un programma di lavoro atletico; nel pomeriggio, dopo il “torello”, mister Francesco Baldini ha disposto e diretto una serie di esercitazioni tecniche. In chiusura, gioco di posizioni. Giovedì raggiungeranno il centro sportivo i neo acquisti Tommaso Ceccarelli e Simone Russini, smaniosi d’intraprendere l’avventura sotto il vulcano. Assente l’ormai ex capitano Tommaso Silvestri, ceduto al Modena.

