MERCATO SERIE C: girone C, i movimenti delle ultime ore

Continuano a muoversi sul mercato i club di terza serie. Come di consueto, analizziamo i movimenti delle ultime ore relativamente al girone C.

L’ACR Messina preleva a titolo definitivo dal Perugia il calciatore Amara Konate ufficializzando l’ingaggio del Direttore Sportivo Christian Argurio ed il nuovo staff tecnico con Salvatore Sullo in panchina. Ufficiale anche il trasferimento del portiere Niccolò Chiorra dall’Empoli al neo promosso Taranto. Foggia e Virtus Francavilla sfidano la concorrenza per il difensore Andrea Cristini, in attesa di svincolo dalla Sambenedettese (fonte tuttomercatoweb.com).

Il Bari ratifica l’intesa con la punta Mirco Antenucci per il rinnovo del contratto fino a giugno 2023, mentre la Virtus Francavilla pensa a Francesco Grandolfo per la sostituzione di Federico Vazquez, passato al Catanzaro (fonte tuttocalciopuglia.com). La Paganese firma la risoluzione consensuale con il centrocampista Daniel Onescu, che ha manifestato la volontà di avvicinarsi alla famiglia. Sempre gli azzurrostellati, secondo quanto riportano i colleghi di tuttoc.com, sono vicini al tesseramento del giovane difensore dell’Atalanta Edoardo Scanagatta.

La medesima fonte indica che tra le idee di mercato del Catanzaro, in mezzo al campo i calabresi valutano anche il possibile acquisto di Mattia Proietti della Ternana. Inoltre la Juve Stabia sta per definire l’ingaggio di Nicolas Schiavi, regista 26enne di nazionalità argentina in procinto di svincolarsi dal Novara. Il Palermo, infine, sfumata la pista Pietro Cianci – con il calciatore diretto a Padova – ha virato sullo juventino Matteo Brunori Sandri che giungerà in Sicilia in prestito.

