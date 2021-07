CALCIO SICILIANO: gli ex Catania Argurio e Onorati ufficializzati dall’ACR Messina

Due nuovi volti in casa ACR Messina. Con una nota ufficiale, il club siciliano, neo promosso in C, comunica che l’ex Catania “Christian Argurio è il nuovo direttore sportivo. Il dirigente ha sottoscritto un contratto triennale, sino al 30 giugno 2024″. E’ poi reso noto che Salvatore Sullo è il nuovo tecnico giallorosso, raggiungendo un accordo per due stagioni, con scadenza al 30 giugno 2023. Ad affiancare Sullo saranno l’allenatore in seconda Daniele Cinelli, il preparatore atletico Alessandro Innocenti ed il preparatore dei portieri ex rossazzurro Marco Onorati. Per tutti il vincolo con la società si estende sino al 30 giugno 2023.

