PINTO: terza stagione in rossazzurro, Baldini riparte dalla freccia mancina

Tra i pezzi pregiati del Catania 2021/22 figurerà anche il terzino sinistro Giovanni Pinto. Nonostante le innumerevoli richieste di mercato, e salvo offerte irrinunciabili, il ventinovenne laterale difensivo continuerà la propria avventura alle pendici dell’Etna, indossando con impegno e senso di responsabilità la maglia rossazzurra per il terzo anno consecutivo. Professionalità e attaccamento verso la piazza catanese non sono mai venute meno, basti pensare anche alla decisione di prolungare il contratto con il Catania la scorsa estate.

Purtroppo il vero tallone d’Achille sono stati i numerosi acciacchi fisici che ne hanno limitato potenzialità e condizione atletica. Nonostante questo, il classe ‘91 è comunque riuscito a totalizzare 60 presenze complessive, realizzando anche 1 gol meraviglioso (contro la Virtus Francavilla) e 5 assist. Tra i migliori terzini della Serie C – non a caso club come Avellino, Reggiana e Ternana avevano messo gli occhi su di lui – Pinto può far valere la sua grande propensione offensiva che si sposa molto bene con la filosofia calcistica di mister Baldini. Condizione fisica permettendo, il numero 20 potrà rappresentare l’arma in più sulla corsia mancina del Catania in vista della prossima stagione.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***