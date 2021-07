MERCATO SERIE C: girone C, i movimenti delle ultime ore

Continuano a muoversi sul mercato i club di terza serie. Come di consueto, analizziamo i movimenti delle ultime ore relativamente al girone C.

Dopo l’esperienza in prestito alla Virtus Francavilla (17 presenze e 1 gol), Andrea Adorante si appresta a fare nuovamente le valigie per trasferirsi sempre a titolo temporaneo in Serie C, direzione ACR Messina, via Parma (fonte tuttoc.com). Sempre i peloritani trattano con il Vicenza la giovane promessa Tommaso Busatto e perdono Mauro Bollino, destinato all’Audace Cerignola. Ha vestito nelle ultime due stagioni la maglia del Modena il laterale destro Enrico Bearzotti, che si lega al Catanzaro con un contratto biennale. Cessione, a titolo definitivo, del difensore Alessandro Garattoni dalla Juve Stabia al Foggia.

Lo spagnolo Ruben Garcia Rodriguez, classe 1995, dopo l’esperienza al Lavello vestirà la maglia dell’AZ Picerno, che pensa alla punta Ciro Coratella (fonte tuttoc.com), conferma l’allenatore Antonio Palo e lo staff tecnico. La Paganese ufficializza l’ingaggio dell’esperto difensore classe ’83 Michele Murolo, mentre il centrocampista Matteo Zanini continuerà a vestire la maglia azzurrostellata firmando un biennale. Due anni di contratto anche per il giovane portiere Leonardo Caruso, triennale invece per il classe 2002 Carmine Cretella. Sempre la Paganese potrebbe mettere a segno i colpi Antonio Zito e Luigi Castaldo (fonte tuttoc.com).

La Turris preleva il difensore Claudio Manzi e gradisce il profilo di un nuovo portiere, Antonio Russo, di proprietà della Salernitana e lo scorso anno in forza al Bisceglie (fonte tuttoturris.com). Il Bari ratifica l’accordo per il rinnovo di Manuel Scavone fino al 2023. Come riferisce Sky Sport, il club pugliese ha raggiunto un accordo con la Lucchese per la cessione del laterale classe ’97 Francesco Corsinelli ed è favorevole al rinnovo del prestito del centrocampista classe 2002 Gianluca Stasi all’AZ Picerno. Il difensore Balla Moussa Manè, dopo il ritiro in Trentino potrebbe lasciare il Bari. Secondo quanto riporta tuttobari.com, negli ultimi giorni è arrivata una richiesta ufficiale da parte del Napoli che lo vorrebbe inserire nella formazione Primavera.

Il Monopoli è vicino al centrocampista del Pisa Christian Langella (fonte tuttoc.com), batte la concorrenza della Virtus Francavilla per la punta Francesco Grandolfo (biennale) e manifesta interesse per il terzino destro classe 2000 Gianvito Pertica, reduce da una buona stagione con il Latte Dolce (fonte tuttocalciopuglia.com). L’esterno offensivo Gabriele Bernardotto si appresta ad estendere il contratto con l’Avellino passando in prestito al Foggia. Gli irpini, invece, si assicurano il palermitano Vincenzo Plescia dal Renate. L’attaccante ex Turris Mattia Persano potrebbe ripartire dalla Vibonese (fonte gianlucadimarzio.com).

