MERCATO: Golfo-Catania, niente di nuovo al momento

Non ci sono novità sul fronte Francesco Golfo, se non qualche sondaggio effettuato da società di Serie C. Si è parlato a lungo anche di un possibile ritorno di fiamma del Catania. Al momento non si registrano nuovi contatti con la società rossazzurra che, giorni fa, per quanto concerne il ruolo di esterno offensivo ha tesserato sia Tommaso Ceccarelli che Simone Russini. Ma chissà che in seguito il club dell’Elefante non decida di fare un tentativo concreto per riportare il ragazzo di proprietà del Parma alle pendici dell’Etna. Magari dopo avere liberato qualche posto in avanti.

