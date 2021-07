STAMPA NAZIONALE – Binda: “Martedì conosceremo la nuova Serie C”

“L’ansia bisogna averla per una finale playoff, non per un ripescaggio. Perché è meglio vincere sul campo che per le disgrazie altrui. Quindi, state sereni: lunedì conosceremo la nuova Serie B e martedì la nuova Serie C. Buona domenica”. Nicola Binda, giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’, si è espresso in questi termini su Twitter relativamente ai discorsi legati a riammissioni e ripescaggi. A breve dunque sapremo una volta per tutte, in via ufficiale, quale sarà la composizione del prossimo campionato di Lega Pro. Per quanto riguarda il girone C, ad oggi il Cosenza dovrebbe tornare in cadetteria (Latina in pole al suo posto) e l’AZ Picerno sostituirebbe la Casertana, ma il FC Messina ha presentato ricorso e spera ancora di prendere il posto dei lucani.

