MERCATO SERIE C: girone C, i movimenti delle ultime ore

Spazio alle ultime novità di calciomercato relative ai club del girone C di Serie C nella giornata di oggi, domenica 11 luglio. Viterbese e Pescara, in attesa di capire se ripartiranno dal raggruppamento meridionale o faranno parte del gruppo B, puntano ad effettuare nuovi innesti per rendere competitivi i rispettivi organici. Gli abruzzesi, ad esempio, hanno effettuato un sondaggio per il centrocampista Marco Firenze che lascerà la Salernitana dopo avere vestito le maglie di Novara e Padova la scorsa stagione (fonte tuttosalernitana.com). I laziali, invece, provano il colpo Dario D’Ambrosio ma non sarà semplice convincere la Sambenedettese. Secondo quanto riportano i colleghi di gianlucadimarzio.com, il Bari segue Walid Cheddira, centravanti italo-marocchino 23enne di proprietà del Parma ma nella scorsa stagione in prestito al Mantova (9 reti). Possibile operazione in prestito.

Jacopo Manconi resta un obiettivo del Palermo in questa sessione di mercato. Come riportato da tuttopalermo.net, l’attaccante di proprietà dell’Albinoleffe piace parecchio ai rosanero. Il Catanzaro rinnova il proprio interesse per l’attaccante Alessio Di Massimo. Dopo avere fatto molto bene in prestito, i giallorossi lo rivorrebbero nuovamente in Calabria facendo firmare al ragazzo un contratto biennale (fonte tuttoc.com). Il suo cartellino appartiene alla Triestina. Il Foggia, che ha manifestato un interessamento per Eugenio D’Ursi, spinge per il centrocampista Davide Petermann (fonte Il Resto del Carlino). La punta Gabriele Bernardotto, reduce dall’esperienza con la maglia dell’Avellino, dice no al Trento (fonte Corriere del Trentino).

