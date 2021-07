PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati: “Conferma Baldini cosa buona e giusta, ripartire da zoccolo duro e mettere ordine”

La conferma di Francesco Baldini sulla panchina del Catania come punto di partenza, fare ordine anche in società e l’importanza di allestire una rosa realmente competitiva malgrado un budget non eccelso. I Liotrizzati, noto gruppo di sostenitori che segue tradizionalmente il Catania dalla Curva Sud del “Massimino”, ne parlano attraverso un post pubblicato nei giorni scorsi su Facebook:

“La conferma di Baldini è cosa buona e giusta. Il tecnico ha dato seguito alle intenzioni dimostrando il valore della parola data, senza se e senza ma, vuole dare continuità al lavoro fatto, sopratutto nel gruppo e nella testa dei ragazzi, nonostante le difficoltà che gli si pareranno davanti. Farlo partire dallo zoccolo duro è imperativo, anche perché a bocca della società molti giocatori hanno dato il loro largo impegno a venire incontro. Vediamo se le parole della società troveranno conferme nei fatti. Poi assieme a Maurizio Pellegrino bisognerà completare l’organico nel migliore dei modi e in base al budget che avranno a disposizione”.

“Con oculatezza non è impresa impossibile allestire una buona squadra, non ci aspettiamo una corazzata vista la liquidità, ma una squadra che sappia farsi una corazza e affrontare con decisione le avversità. Ricordiamo che saranno 6 le partite in cui dare la vita, non c’è bisogno di ricordarvi quali. Menza parola. Poi si auspica una bella ristrutturazione a livello di organico. Altro imperativo è mettere le persone giuste al posto giusto, gente capace nel campo e non signori professionisti, che fanno i salti mortali per essere adatti ad un campo prima sconosciuto. È passaggio delicato e da non sottovalutare. Mettendo ordine e facendo le cose per bene si acquisisce appetibilitá e si attirano nuovi compratori o investitori e non con gestioni approssimative. Infine Franco e Maurizio, date fondo a coraggio, conoscenze e orgoglio per allestire una squadra che possa lottare al vertice e che sappia davvero lottare. Audax fortuna iuvat!”.

