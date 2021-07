RUSSOTTO: “Siamo carichi e vogliosi di ripartire”

Ai microfoni di ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’, trasmissione su Globus Television, l’attaccante del Catania Andrea Russotto scalpita in vista della stagione 2021/22: “Tanti di noi si stanno già allenando per conto proprio – afferma – anch’io, visto che avevo concluso la stagione con un infortunio. Siamo molto carichi, vogliosi e carichi per ripartire. Anche quest’anno la società ha fatto una grandissima operazione. Ci godiamo gli ultimi giorni di vacanza, siamo pronti per ricominciare”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***