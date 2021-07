GHIRELLI (Pres. Lega Pro): “Stagione 2021/22, intesa con Eleven Sports ma non solo”

Il numero uno della Lega Pro Francesco Ghirelli ha rilasciato alcune dichiarazioni in tema di diritti televisivi in Serie C, nel corso della trasmissione ‘Contropiede’, andata in onda su Tcf tv. Ecco quanto riportato da messinasportiva.it: “Stiamo definendo l’intesa per la prossima stagione con Eleven Sports per lo streaming, in più due partite andranno sulla Rai. Non dimentico le televisioni private e le radio, inoltre è in corso una trattativa con Sky e abbiamo stretto un accordo con un operatore di Miami per trasmettere in tutto il mondo. Magari non corrisponderanno ancora le cifre dei contratti a quello che auspichiamo, ma stiamo lavorando per aumentarle”.

