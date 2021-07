SPORT CATANESE: Nuoto Catania promossa in Serie A1

Nota DMG Nuoto Catania

FESTA IN CASA DMG NUOTO CATANIA: I ROSSAZZURRI BATTONO IL BOGLIASCO E CONQUISTANO LA SERIE A1!!

Dopo due stagioni d’assenza la società del presidente Mario Torrisi ritorna nella massima serie. La Dmg Nuoto Catania batte il Bogliasco 10-9 alla Scuderi e conquista la promozione in serie A1! Gioia immensa in casa rossazzurra per il ritorno nella massima serie dopo due stagioni di assenza.

“Questa vittoria vale doppio” – ha affermato il presidente della Dmg Nuoto Catania Mario Torrisi a fine partita – “Da due anni siamo primi in classifica e credo che abbiamo meritato, aldilà del risultato, la vittoria di oggi. Ciò che abbiamo conquistato è merito della squadra, dei ragazzi ma è anche la vittoria della città di Catania che deve appropriarsi di questo prestigioso traguardo. Le istituzioni, gli imprenditori devono farsi parte attiva per supportare la Nuoto Catania che rimane una pagina di sport importante per la nostra città!”.

“E’ stata una promozione difficile, particolarmente voluta e desiderata, e che viene da lontano” – queste le parole del tecnico della Dmg Nuoto Catania Peppe Dato – “Da due anni a questa parte ho lavorato con un gruppo di ragazzi che merita un riconoscimento speciale come la A1. Per me si tratta della terza promozione da allenatore, come giocatore sono state sei. Oggi abbiamo inseguito la vittoria, soprattutto nei minuti finali per evitare l’ipotesi di un pareggio che ci avrebbe portato ai rigori e quindi ad affidarci in parte alla bravura dei ragazzi e in parte alla sorte. Onore anche al Bogliasco che ha fatto la partita che ci aspettavamo”.

Cronaca: I primi ad imporsi sono gli ospiti con Bonomo a pochi secondi dall’inizio della match (0-1). Poco dopo tiro di rigore per il Bogliasco per un fallo di Ferlito. Sul pallone Manzi che trasforma il rigore (0-2). Successivamente viene assegnato un altro tiro di rigore per il Bogliasco che viene parato da Caruso. La Dmg Nuoto Catania accorcia le distanze con Matteo Ferlito a 4.17 da giocare (1-2). Dopo circa due minuti di gioco vanno a segno di ospiti con Puccio (1-3) a 1.40 da giocare. Il gol di Giorgio La Rosa (2-3) chiude il primo quarto.

All’inizio della seconda frazione arriva il pareggio dei padroni di casa grazie al vice capitano Giorgio Torrisi (3-3). Poco dopo è lo stesso Torrisi a sfiorare il vantaggio con un tiro che colpisce il palo interno. Il Bogliasco trova spazio e riesce ad andare a segno prima con Federico Dainese 3-4 e poi con Guidaldi 3-5. A tre minuti dalla fine della seconda frazione trova il gol del meno uno Privitera (4-5). Dopo un minuto dall’inizio della terza frazione arriva il pareggio degli etnei con La Rosa (5-5). Il gol del vantaggio arriva da uno strepitoso tiro di Alessio Privitera, così la Dmg Nuoto Catania conquista il primo vantaggio (6-5). Il raddoppio dei padroni di casa arriva grazie a La Rosa (7-5) a due minuti dalla fine della terza frazione.

Il Bogliasco accorcia le distanze con Dainese 7-6. I rossazzurri vanno a segno con Privitera 8-6 a un minuto dal termine del terzo tempo. Nei secondi finali Dainese porta i suoi sul meno uno con il gol del 8-7. All’inizio della quarta frazione Privitera colpisce la traversa. Tiro di rigore per la Dmg Nuoto Catania a 4.44 da giocare, sul pallone Privitera che realizza la rete del 9-7. Poco dopo va a segno il capitano Nenad Kacar (10-7) a tre minuti dalla fine del match. Gli ospiti trovano il gol con Manzi a due minuti dalla fine 10-8.Torrisi colpisce la traversa. Il gol del Bogliasco a 1.16 dalla fine, determina il risultato del match 10-9 e vittoria con promozione in A1 per la Dmg Nuoto Catania.

DMG NUOTO CATANIA-BOGLIASCO 1951 10-9

DMG NUOTO CATANIA: E. Caruso, M. Ferlito, R. Rotondo, G. La Rosa 3, T. Scollo, R. Torrisi, G. Torrisi 1, A. Scebba, N. Kacar 1, A. Privitera 5, G. Terminella, S. Catania, T. Baggi-necchi. All. Dato

BOGLIASCO 1951: E. Prian, E. Percoco, F. Dainese 3, F. Mauceri, Giovanni Congiu, G. Guidaldi 1, Giosue’ Congiu, E. Manzi 3, G. Boero, A. Bonomo 1, D. Puccio 1, A. Canepa, P. Bini. All. Magalotti

Arbitri: Ricciotti e Calabro’

Note

Parziali: 2-3 2-2 4-2 2-2 Usciti per limite di falli Canepa nel terzo tempo e Rotondo (C) nel quarto tempo. Superiorità numeriche DMG Nuoto Catania 5/13 + un rigore e Bogliasco 1951 4/14 + un rigore.

