BALDINI: il tecnico sempre più vicino al ritorno in rossazzurro

Dall’1 luglio è ufficialmente libero da vincoli, ma Francesco Baldini con ogni probabilità ripartirà da Catania. Il tecnico di Massa è stato molto coerente e paziente, assicurando che avrebbe aspettato il Catania fino alla fine di giugno e così è stato, rifiutando le proposte di Carpi e altri club. Adesso che si attende soltanto l’ufficialità dell’iscrizione al prossimo campionato, Baldini – che aveva già avuto un colloquio con la dirigenza a maggio – è pronto a discutere nuovamente con il Catania. L’ex allenatore del Trapani ha già elaborato una lista di possibili nomi che potrebbero fare al caso dell’Elefante, anche di giovani promesse appartenenti a società di Serie A che verrebbero in prestito. No spese pazze ma squadra competitiva e con il giusto mix di giovani ed esperti caratterialmente validi per una piazza come quella etnea. Queste le richieste essenziali di Baldini, vicino al ritorno e che potrebbe firmare un accordo annuale con opzione per il secondo anno.

