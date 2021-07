STADIO: ormai ci siamo per il via libera dei lavori

“Il 25 luglio la giunta municipale dovrebbe dare il via libera. C’è il rischio che qualche parte dello stadio possa essere soggetta ad interventi separatamente”. Con queste parole l’avvocato Giovanni Ferraù, nel corso della conferenza stampa tenutasi ieri mattina, ha confermato quanto riportato nei giorni scorsi, e cioè che il Catania non dovrebbe disputare nessuna gara a porte chiuse, visto che le migliorie preannunciate che riguardano i settori specifici dello stadio “Angelo Massimino” sono compatibili con il campionato in corso. Inoltre sono già partiti i lavori che riguardano la sistemazione del manto erboso, che sarà pronto per la prima partita ufficiale della stagione 2021/22.

