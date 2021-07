GUAITA: “Taranto, spesso si parla di quella gara col Catania…”

L’ormai ex attaccante del Taranto Leandro Guaita, che ha contribuito al ritorno dei pugliesi tra i professionisti, rilascia alcune dichiarazioni al Nuovo Quotidiano di Puglia riferendosi alla storica finale playoff che vide il Catania salire in B festeggiando allo stadio “Iacovone”: “La vittoria del campionato è, e rimarrà, quella più importante, ma come gruppo ne abbiamo conquistata anche un’altra. La gente di Taranto è tornata a credere nel calcio: spesso, in città, si parla di quella gara con il Catania del 2002 che causò tanta delusione tra i tifosi e che ancora oggi rappresenta il motivo dell’allontanamento di diverse persone dai colori rossoblù. Siamo contenti di aver regalato questa gioia: la piazza merita questo e anche altro di ancor più ambizioso”.

