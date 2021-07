STAMPA IRPINA: “Santaniello, c’è anche il Catania”

I colleghi di tuttoavellino.it accostano al Catania l’attaccante dell’Avellino Emanuele Santaniello. Già richiesto ufficialmente dal Direttore Pellegrino nel mercato cosiddetto di riparazione, il Catania sarebbe ancora sulle sue tracce ma si registra anche la concorrenza di Pescara, Turris e Juve Stabia. Attenzione, in particolare, alle Vespe che fanno sul serio per il giocatore classe 1990, il quale dovrebbe comunque partire per il ritiro biancoverde in programma a Roccaraso dal 24 luglio.

