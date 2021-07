MERCATO: Virtus Entella, Magrassi potrebbe restare

Un bottino di ben 15 reti la scorsa stagione con la maglia del Pontedera. Stagione importante vissuta in Toscana da Andrea Magrassi, il cui cartellino appartiene alla Virtus Entella. Il Direttore Maurizio Pellegrino ha un debole per il ragazzo classe 1993. Il tecnico dell’Entella Gennaro Volpe però è pronto a monitorarlo in ritiro. Secondo informazioni raccolte dalla nostra redazione la società ligure potrebbe blindarlo nei prossimi giorni dagli assalti dei vari club interessati, estendendo la durata del contratto. Sirene di mercato anche dalla B per la punta – in particolare sponda Alessandria – ma la volontà dei biancocelesti sembra essere quella di confermarlo in organico. Catania, comunque, vigile.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***