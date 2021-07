VULPIS (vice Pres. Lega Pro): “Iscrizioni, ottimo risultato. Catania, ho trovato grande professionalità e attenzione”

Marcel Vulpis, vicepresidente della Lega Pro, ai microfoni di Sportchannel focalizza l’attenzione sul tema delle iscrizioni al prossimo campionato. Ecco quanto evidenziato da tuttoavellino.it: “Nel complesso il sistema Lega Pro dimostra una sua solidità ed efficienza sia interna a livello organizzativo sia esterna. Se andiamo ad analizzare le risultanze dei 51 club che dovevano presentare la documentazione devo dire che è andata bene, ora è tutto al vaglio della Covisoc, l’esito è atteso per l’8 luglio, ci attendiamo di avere delle risposte congrue da parte dell’organo di controllo. Ma in un anno così duro essere arrivati ad avere la quasi totalità di club che hanno presentato tutto in maniera completa e dentro i tempi, è un ottimo risultato. Il Catania? Ho avuto modo di incontrare un dirigente del Catania tempo fa e ho trovato una grande professionalità e attenzione alla situazione. La dirigenza del Catania metterà in campo tutte le azioni che possano aiutarla a tornare in una logica di sostenibilità economica nel lungo periodo”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***