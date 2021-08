ACCADDE OGGI: 14 agosto 2004, prima vittoria sulla panchina del Catania per Costantini

14 agosto 2004. Prima gara stagionale per i rossazzurri, di scena allo stadio “Angelo Massimino” contro il Catanzaro, nel contesto di un match valido per la Coppa Italia (fase del girone 7). Era il Catania guidato da Maurizio Costantini, fortemente desideroso d’iniziare la stagione nel migliore dei modi dopo la proficua esperienza professionale vissuta ad Acireale. Il campo sorrise alla squadra dell’Elefante, vittoriosa con il più classico dei risultati. Il 2-0 finale portò la firma di Marco Ferrante al 23′ e Davor Vugrinec al minuto 50. Entrambi gli attaccanti, dunque, partirono subito col piede giusto facendo parte di una rosa indicata da molti addetti ai lavori come una delle più competitive.

Ben presto però ci si accorse che la realtà fu diversa. Gli etnei, infatti, incontrarono non poche insidie e difficoltà in Serie B. I risultati stentavano ad arrivare e ne pagò le conseguenze mister Costantini, esonerato dal duo Pulvirenti-Lo Monaco dopo un ruolino di marcia, tra campionato e Coppa, di 6 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte. Poi, alla riapertura del calciomercato, anche diversi giocatori andarono via. Il Catania riuscì ad allontanarsi dalle zone di bassa classifica disputando un buon girone di ritorno e concluse la stagione in crescendo con Nedo Sonetti al timone.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***