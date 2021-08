SILVESTRI: “Bisogna guardare avanti, non indietro…”

“Bisogna guardare avanti, non indietro.. 💪💛💙🔥“. Così, sui social, l’ex capitano del Catania Tommaso Silvestri dopo avere deciso di accettare la proposta dell’ambizioso Modena, lasciando la Sicilia ufficialmente per motivi personali. Un Silvestri carico e determinato a fornire un contributo prezioso alla causa gialloblu, nell’ottica di portare il club emiliano in Serie B, categoria a lungo inseguita con il Catania in questi anni e raggiunta solo nel 2016 con la SPAL.

***CLICCA QUIÂ per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***