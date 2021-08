SERIE C: girone C, Sicilia terza regione più rappresentata

Molti addetti ai lavori la identificano come una “B2” per il numero di club dall’antico blasone che parteciperanno al prossimo girone C di Serie C. Blasone che, tuttavia, non scende in campo perchè ciò che fa realmente la differenza è la programmazione, la solidità finanziaria, il progetto societario e la qualità della rosa che viene effettivamente allestita. Un aspetto curioso da evidenziare fa riferimento al fatto che il Molise non registrava una partecipante addirittura dal lontano 1989.

La regione più rappresentata è la Puglia con 6 squadre iscritte (Bari, Fidelis Andria, Foggia, Monopoli, Taranto e Virtus Francavilla). Segue, a quota 4, la Campania (Avellino, Juve Stabia, Paganese e Turris). Terzo gradino del podio per la Sicilia (ACR Messina, Catania e Palermo). Spazio, poi, a Basilicata (Picerno e Potenza); Calabria (Catanzaro e Vibonese); Lazio (Latina e Monterosi); Molise (Campobasso).

