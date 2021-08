Un indizio sembrava avvicinarlo al Trento nei giorni scorsi, ma dalle ultime indiscrezioni raccolte il Catania confermerebbe di non essere intenzionato a privarsi di lui. Per il centrocampista ecuadoregno Luis Maldonado, secondo quanto riportato da trivenetogoal.it, ci sarebbe stato un nuovo tentativo del Trento ma il club neo promosso in Serie D si è scontrato con la volontà del Catania di non lasciarlo partire.

