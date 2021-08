CALCIO SICILIANO – Sondaggio a Palermo, tifosi valutano positivamente acquisto Dall’Oglio

I tifosi palermitani accolgono favorevolmente l’acquisto di Jacopo Dall’Oglio. Dopo le parole spese dal tecnico Giacomo Filippi, anche i sostenitori del Palermo sono fiduciosi che il calciatore milazzese ex Catania possa far compiere il salto di qualità alla squadra nella prossima stagione. Lo si evince dall’esito di un sondaggio proposto nei giorni scorsi dal portale palermitano mediagol.it, attraverso il quale il 62% dei votanti valuta in termini positivi l’approdo in rosanero di Dall’Oglio.

