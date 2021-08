MERCATO SERIE C: girone C, i movimenti delle ultime ore

Continuano a muoversi sul mercato i club di terza serie. Come di consueto, analizziamo i movimenti delle ultime ore relativamente al girone C.

Il Catanzaro ci prova per Daniele Vantaggiato (fonte tuttoc.com) e tessera l’estremo difensore Andrea Romagnoli che si lega ai giallorossi per un anno, reduce da un’esperienza con lo Spartak 2 nella seconda divisione russa. La Juve Stabia cede in prestito al Foligno il centrocampista Alessandro Oliva, classe ’02, e si fionda su Guido Davì (fonte tuttoc.com). Il Catania risolve consensualmente l’accordo con Manuel Sarao, che si trasferisce al Gubbio. Come confermato dal procuratore ai microfoni di tuttocalciocatania.com, si valutano un paio di piste per Alessandro Gatto, tra cui Latina e Monopoli. Il Potenza ufficializza l’ingaggio del portiere Stefano Greco dalla Roma. La Turris rinforza il reparto offensivo con l’acquisto di Emanuele Santaniello, contratto di due anni per la punta che arriva dall’Avellino, il quale sonda il terreno per lo svincolato Antonio Di Gaudio (fonte Il Mattino) e dovrebbe rinnovare il contratto con Francesco Forte (fonte tuttoc.com). Risoluzione consensuale con l’Avellino per il centrocampista Marco Silvestri. Irpini vicini all’ex Novara Davide Bove.

Il difensore Luigi Carillo firma un biennale con l’ACR Messina. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i biancoscudati hanno inoltre messo nel mirino il giovane classe 2001 Mattia Matese, corteggiano Tiziano Tulissi e sono a un passo dal ritorno di David Milinkovic, centrocampista franco-serbo classe ’94, stringendo anche per il difensore Maks Juraj Ćelić, centrale classe ’96, del NK Varazdin (fonte tuttoc.com). Tommaso Emanuele Nobile, portiere napoletano classe ’96, passa a titolo definitivo alla Virtus Francavilla, che formalizza anche l’ingaggio di Mirko Miceli con la medesima formula di trasferimento.

Colpo Lorenzo Di Livio per il Latina, che approda in nerazzurro dopo l’ultima esperienza con la maglia del Potenza. I laziali, poi, tesserano l’esterno destro difensivo Eros De Santis (contratto annuale), lavorano per arrivare all’ex Carpi Cristian Carletti e stanno per annunciare l’acquisto di Matteo Cardinali, classe 2001 di proprietà della Roma, reduce da una stagione da titolare in prestito al Matelica (fonte Sky Sport). Il Taranto comunica di aver trovato l’accordo con Walter Zullo per questa stagione sportiva ed è vicino a Giuseppe Giovinco (fonte tuttoc.com). L’esperto centrocampista classe 1986 Antonio Zito si lega per un anno alla Paganese. Protagonista dell’ultimo campionato di Serie D con trentuno presenze ed un gol, il futuro di Simone Bolognese è ancora con la maglia della Fidelis Andria e si registra un forte interesse del Foggia per il portiere Filippo Perucchini (fonte tuttoc.com).

