CAPIENZA STADIO: circa 5.000 tifosi al “Massimino” in caso di zona gialla

“Saranno disponibili 800 abbonamenti validi per la Curva Nord, 800 per la Curva Sud, 600 per la Tribuna B, 250 per la Tribuna A e 50 per la Tribuna Élite”. Si leggeva questo, all’interno del comunicato stampa emesso dal Calcio Catania con riferimento all’inizio della Campagna Abbonamenti per la stagione 2021/22. Il numero massimo di sottoscrizioni è, dunque, pari a 2.500 unità considerando che la Sicilia è fortemente a rischio zona gialla per via della continua crescita di contagi e ricoveri legati alla diffusione del Covid. In questo caso, infatti, la percentuale relativa alla capienza massima autorizzata dello stadio “Angelo Massimino” sarebbe pari al 25% per un totale di circa 5.000 posti disponibili. Gli altri 2.500 sarebbero destinati alla vendita libera dei biglietti. Necessario essere muniti di Green Pass.

