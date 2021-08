ELEVEN SPORTS: stagione 2021/22, info e costi

La Serie C riparte con Eleven Sports. L’esordio stagionale del Catania, in programma sabato 21 agosto contro la Vibonese in Calabria, verrà trasmesso in diretta dalla piattaforma che manderà in onda tutte le partite della competizione. Oltre che tramite computer e chromecast, i tifosi potranno accedere anche attraverso i dispositivi mobili, scaricando la app da App Store e Google Play. Eleven offrirà soluzioni di acquisto sempre più flessibili grazie alle partnership con operatori come Vodafone e Wind Tre. Le tariffe previste per seguire la stagione 2021/22 di Serie C sono le seguenti: 7,99 euro per l’abbonamento mensile e 69,99 euro per l’abbonamento stagionale.

