LA SICILIA – Mercato, riallacciati rapporti con Negro e Migliorini, spunta Possenti. Nuova possibile amichevole

Mentre si lavora sul fronte societario, riprendono le trattative di calciomercato in casa Catania. Come già riportato, il Catania ci riprova per il difensore centrale Stefano Negro ma anche Marco Migliorini, svincolatosi dal Novara. E c’è un terzo nome che figura sul taccuino di Pellegrino: Marcello Possenti, difensore del Renate che può giostrare sia al centro che sulla fascia sinistra. Domani mister Francesco Baldini potrebbe testare le condizioni del gruppo in un’amichevole che la società sta cercando di organizzare a porte chiuse per i casi di Covid che hanno costretto quattro tesserati a restare in isolamento.

