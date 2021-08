CATANIA: esordio amaro in campionato, non accadeva dal 2013

Catania sconfitto all’esordio in campionato. Qualcosa che non accadeva dal lontano 26 agosto 2013, annata che gli etnei archiviarono con la retrocessione in Serie B dopo ben otto stagioni consecutive vissute nella massima categoria. Sono trascorsi otto anni, dunque, dall’ultimo ko riportato dall’Elefante al debutto in una gara ufficiale di campionato. Allora i rossazzurri militarono in Serie A perdendo sul campo della Fiorentina. Tre gol caratterizzarono l’incontro anche in quel caso, ma fu 2-1 il risultato finale caratterizzato dalle reti di Rossi (14′), Barrientos (22′) e Pizarro (28′). Nei successivi esordi il Catania riportò quattro vittorie e tre pareggi, fino ad arrivare alla debacle di Monopoli.

