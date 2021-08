CATANIA: si riparte da Vibo e Monopoli. Tornano in mente umiliazioni, tabù e poche gioie

Prima la Vibonese in Coppa Italia, poi il Monopoli in campionato. Subito due trasferte ostiche per il Catania in avvio di stagione. Campi tradizionalmente non semplici da espugnare che fanno tornare in mente soprattutto i risultati di 5-0 subiti in entrambi i casi. A Monopoli, il 19 febbraio 2018, il Catania crollò sotto i colpi di Salvemini, Genchi, Sounas, Longo e Mangni per una cinquina che mise seriamente a rischio la panchina di Lucarelli, poi confermato dalla società. Nessuna speranza, invece, per mister Camplone che, la stagione successiva, pagò con l’esonero i cinque schiaffoni dello stadio “Luigi Razza” di Vibo Valentia ad opera di Bernardotto (doppietta), Pugliese, Bubas e Allegretti. Due umiliazioni impossibili da cancellare. A Vibo, inoltre, finora il Catania non è mai riuscito ad imporsi e, quindi, si presenta questo tabù da sconfiggere. Meglio ricordare i due unici precedenti vittoriosi al “Vito Simone Veneziani” di Monopoli: l’1-2 con doppietta di Scarsella risalente al 2015 e lo 0-1 di cinque anni dopo deciso dal gol di Silvestri.

