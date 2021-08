STAMPA LOMBARDA: “Lecco-Sarao, filtra pessimismo dal club bluceleste”

In merito all’interesse del Lecco per l’attaccante Sarao, la stampa lombarda non manifesta ottimismo. In particolare su Lecco Channel News si legge che “più di un tifoso sogna il ritorno di Manuel Sarao, ma la situazione del Catania rimane ingarbugliata, visto che l’ultimo pagamento degli stipendi (giugno) è in stand-by, e non si sbloccherà prima di qualche settimana: il rinnovo dell’attaccante è stato messo in pausa proprio per questo motivo, ma per il momento da casa-Lecco filtra del pessimismo in merito alla possibilità di riportare in città l’attaccante milanese dopo l’esperienza del 2012-2013″.

