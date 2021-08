TORRE DEL GRIFO: martedì ripresa allenamenti. E’ il momento di fare sul serio, Baldini pretende il massimo da tutti

25 giorni di lavoro per il Catania a Torre del Grifo. Da sabato i rossazzurri osservano un pò di meritato riposo dopo avere sostenuto carichi piuttosto pesanti quando si avvicinano i primi impegni ufficiali della stagione 2021/22. Baldini ha fatto lavorare sodo la squadra sin dal primo giorno, riprendendo con i componenti del gruppo della passata stagione concetti già espressi ma che necessitavano di essere rivisti e rafforzati. I neo acquisti hanno ben presto assimilato il credo di Baldini, l’obiettivo è arrivare al punto in cui i meccanismi richiesti vengano esplicitati con scioltezza dall’intero collettivo. Vecchi e nuovi, formando un blocco granitico consapevole dell’importanza di fare gruppo, sposando in pieno il progetto tecnico del mister.

Progetto che poggia su alcune basi solide e imprescindibili: spirito di sacrificio e abnegazione, impegno e volontà di gettare il cuore oltre l’ostacolo. Sembrano frasi fatte, ma Baldini vuole fortemente che i calciatori capiscano l’importanza di vestire la maglia del Catania. Proponendo un calcio offensivo, funzionale alle esigenze di un allenatore ambizioso, che pretende il massimo da tutti e vorrebbe regalare alla piazza risultati e bel gioco. Senza false promesse, ma garantendo di non sprecare alcuna goccia di sudore al di là del piazzamento finale in classifica. Sarebbe già tanto in risposta alle solite vicende extra-campo che, francamente, hanno stancato. I rossazzurri si ritroveranno martedì per avviare con il primo allenamento settimanale, alle 18.00, la preparazione in vista della gara di Coppa Italia con la Vibonese. Una sorta di antipasto della stagione ormai alle porte.

