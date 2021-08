CATANIA SOCIAL – Ercolani: “Non è stato l’esordio che avevo sognato…”

Prima gara ufficiale con la maglia del Catania per il difensore scuola Manchester United Luca Ercolani. Reduce dalla breve esperienza al Carpi, Ercolani è ripartito dal Catania esordendo alla prima giornata del girone C di Serie C sul campo del Monopoli. Non una prestazione da incorniciare per il ragazzo classe 1999, che ha faticato a respingere gli attacchi di Starita e compagni e riporta il seguente breve messaggio su Instagram: “Non è stato l’esordio che avevo tanto sognato. Ora testa bassa e tanto lavoro per vincere la prossima❤️💙”. L’occasione per l’immediato riscatto si presenta sabato prossimo allo stadio “Angelo Massimino” contro la Fidelis Andria.

