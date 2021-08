CATANIA SOCIAL – Estrella: “Molto felice di questa nuova fantastica avventura”

“Molto felice per questa nuova e fantastica avventura!! Forza Catania❤️💙🌋”. Parole di Felipe Estrella Galeazzi riportate su Instagram. L’attaccante brasiliano che il Catania ha prelevato in prestito dal Genoa, in questi giorni è rientrato in Liguria per motivi personali, ora evidentemente risolti. Il giocatore classe 2001 si appresta a fare ritorno a Torre del Grifo per affrontare la nuova stagione, difficoltà societarie permettendo.

