JONICA FC: “Tenuto botta agli etnei, che poi dilagano. In bocca al lupo Catania”

La Jonica FC commenta, sui social, l’andamento della partita che ha visto il Catania vincere in amichevole per 7-1 a Torre del Grifo Village: “Prima uscita stagionale per i leoni giallorossi che con la formazione titolare tengono bene botta ai più quotati professionisti etnei ed addirittura passano in vantaggio con un bellissimo gol di Ortiz di testa su assist al bacio di Alessio Savoca. Col passare dei minuti emerge la differenza dei valori in campo con i rossoblu che dilagano negli ultimi 10 minuti realizzando tre reti. In corso gara sono entrati tutti i convocati. Una bella serata di sport con le due società che hanno ulteriormente rinsaldato i rapporti. FORZA JONICA 🔴🟡 IN BOCCA AL LUPO CATANIA 🔴🔵”.

