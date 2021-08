CATANIA SOCIAL – Greco: “Pronto e carico per questa nuova avventura”

In aggiunta alle dichiarazioni rilasciate attraverso il sito ufficiale rossazzurro, il centrocampista Jean Freddi Greco – non disponibile per la trasferta di Monopoli – conferma su Instagram la propria voglia di mettersi in evidenza tra le file del Catania: “Pronto e carico per questa avventura, ringrazio il Calcio Catania per l’opportunità. Grazie a tutti i tifosi per i messaggi e per l’accoglienza, ora si inizia❤️💙🌋🐘 #forzacatania🔴🔵”. Queste le parole del calciatore prelevato in prestito secco dal Pordenone, società con cui Greco è contrattualmente legato fino al 2024. In Sicilia, lo ricordiamo, ritrova mister Francesco Baldini dopo i tempi d’oro riferiti al periodo dell’Under 17 della Roma.

