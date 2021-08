MERCATO SERIE C: girone C, i movimenti delle ultime ore

Continuano a muoversi sul mercato i club di terza serie. Come di consueto, analizziamo i movimenti delle ultime ore relativamente al girone C.

Il Monopoli cede al Fiorenzuola (titolo definitivo) il centrocampista classe 1992 Michele Currarino ed ingaggia il portiere Damiano Campisi dalla Salernitana, dopo avere totalizzato 15 presenze nell’ultima stagione con la Primavera granata. Torna a Latina la punta brasiliana Jefferson, che ha siglato un accordo di un anno con il club nerazzurro. Il Bari raggiunge l’intesa con il centrocampista Raffaele Bianco per il prolungamento del contratto a giugno 2023. Il Catania risolve consensualmente l’accordo con il difensore Simone Sales, che si accasa all’Altamura. La Juve Stabia mette nel mirino Matteo Ardemagni, che sta valutando l’importante proposta delle Vespe, le quali ci provano anche per il catanese Gianluca Litteri (fonte stabiachannel.it). Secondo tuttoc.com, l’attaccante Francesco Stanco è finito nel mirino di alcuni club di Serie C, tra cui Virtus Francavilla, Potenza e Picerno. La medesima fonte indica che il giovane attaccante del Catanzaro Vincenzo Furina è diretto verso il Rende, inoltre il centrocampista Alvaro Iuliano è in procinto di risolvere il contratto con il Potenza.

