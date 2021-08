Brutta sconfitta riportata a Monopoli, all’esordio in campionato. Male il Catania allo stadio “Vito Simone Veneziani”. Come ogni anno, di partita in partita chiediamo ai tifosi di esprimere la propria preferenza nei confronti del giocatore rossazzurro ritenuto “migliore in campo” o, come pare più appropriato in questo caso, il “meno peggio”. Vota cliccando in basso su “invia”, dopo avere selezionato l’opzione desiderata:

