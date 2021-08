CATANIA: ultime due settimane di mercato per cedere gli esuberi e completare la rosa

Martedì 31 agosto 2021. E’ questa la data ufficializzata dalla FIGC e valida per la chiusura della sessione estiva del calciomercato 2021. Circa due settimane di tempo a disposizione per il Catania affinchè si completi l’organico a disposizione di mister Baldini e vengano ceduti i giocatori non rientranti nel progetto tecnico o chi preferirebbe trasferirsi altrove. Oggi la rosa è numericamente al completo e, quindi, non ci aspettiamo stravolgimenti rispetto alla situazione attuale.

Qualcos’altro ancora si farà (entrate e uscite) nel reparto di difesa ed immaginiamo a centrocampo, dove va anche chiarito il futuro di Izco, mentre la posizione della società su Maldonado, ad oggi, è quella di non ritenere in uscita il giocatore. Per quanto concerne l’attacco, si prevede qualche movimento in uscita non escludendo altre operazioni in entrata, vedi Nicola Rauti e Michele Vano tra i profili seguiti.

Importante anche la questione rinnovi. Ci sono vari contratti con validità annuale. Ad esempio quelli di Sarao, Rosaia e Albertini, per i quali la volontà della società è quella di rinnovare i rispettivi accordi. I diretti interessati, però, chiedono garanzie sul fronte societario e intanto registrano l’interesse di qualche squadra, in particolare Sarao che tanto piace al Lecco. Il lavoro non manca per la dirigenza rossazzurra, quando si avvicinano i primi impegni ufficiali della stagione.

