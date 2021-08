EX ROSSAZZURRI: Tonucci convince Novellino, rimane alla Juve Stabia

Dopo un anno di militanza in rossazzurro, Denis Tonucci ha lasciato Catania per fare rientro alla base. La Juve Stabia proprietaria del cartellino aveva, in un primo momento, valutato la possibilità di una cessione del 32enne pesarese. L’ingaggio di Walter Novellino in panchina al posto di Pasquale Padalino ha però cambiato le carte in tavola. L’ex allenatore del Catania è rimasto favorevolmente impressionato dal lavoro svolto da Tonucci in questo pre-campionato e lo ha premiato con il prolungamento del contratto fino a giugno 2023. Il difensore, pertanto, sarà avversario degli etnei quest’anno militando tra le fila delle Vespe.

