CATANIA (Sondaggio): sottoscriverai l’abbonamento per la stagione 2021/22?

Mercoledì 11 agosto il Catania ha dato il via libera alla Campagna Abbonamenti per la stagione sportiva 2021/2022, mantenendo invariati i prezzi stabiliti nel 2016 e abolendo la “Giornata Rossazzurra”. In uno scenario generale di difficoltà e secondo una necessaria limitazione numerica, sono state messe a disposizione 2.500 tessere valide per assistere a tutte le gare interne dei rossazzurri nei settori di Curva Nord (800), Curva Sud (800), Tribuna B (600), Tribuna A (250) e Tribuna Élite (50). Come risponderà il popolo rossazzurro? E tu, nello specifico, sottoscriverai l’abbonamento? Esprimi la tua preferenza attraverso il sondaggio di TuttoCalcioCatania.com:

