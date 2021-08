COPPA ITALIA SERIE C: in Sicilia solo due squadre l’hanno vinta, entrambe salirono di categoria

Dopo un anno di stop, causato dal calendario di Serie C troppo affollato, torna la Coppa Italia Serie C, che vedrà impegnato sabato il Catania allo stadio “Luigi Razza” contro la Vibonese nel primo turno eliminatorio. Per i rossazzurri il miglior piazzamento ottenuto nella storia della Coppa di categoria risale alla stagione 2019/20, con il raggiungimento della semifinale venendo estromessi dalla Ternana dopo aver eliminato in successione Sicula Leonzio, Potenza e Catanzaro. In precedenza gli etnei erano riusciti quattro volte a spingersi fino ai quarti di finale (1974-75, 1989-90, 1998-99 e 2000-01) su un totale di 22 partecipazioni.

L’albo d’oro della competizione – fondata nel 1972 – ha visto, finora, solamente due squadre siciliane aggiudicarsela: il Siracusa allenato dall’ex rossazzurro Carlo Facchin nel 1978/79, ottenendo in quella stagione la promozione in Serie C1, ed il Palermo nell’annata 1992-93 che vide i rosanero festeggiare il salto di categoria in B. Per il resto, in ambito nazionale è il Monza il club che in più occasioni si è aggiudicato la Coppa Italia Serie C, davanti ad Alessandria, Foggia e Spezia.

ALBO D’ORO

Monza 4

Alessandria, Foggia, Spezia 2

AlbinoLeffe, Alzano Virescit, Arezzo, Bassano Virtus, Brindisi, Cagliari, Carrarese, Casarano, Cesena, Como, Cosenza, Empoli, Fanfulla, Gallipoli, Juventus U23, Juve Stabia, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lucchese, Lumezzane, Padova, Palermo, Pisa, Prato, Salernitana, Sambenedettese, Siracusa, Sorrento, SPAL, Triestina, Udinese, Varese, Venezia, Vicenza, Virescit Boccaleone, Viterbese 1

