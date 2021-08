DALL’OGLIO: “Palermo piazza importantissima, noi e il Bari favoriti. Mi tapperò le orecchie al ‘Massimino’…”

Ai microfoni di Repubblica l’ex centrocampista del Catania Jacopo Dall’Oglio parla della decisione di lasciare la sponda rossazzurra della Sicilia dicendo sì al Palermo:

“Quando si è avviata la trattativa ho parlato con Mascara, gli ho chiesto un po’ di cose, alla fine questo è il nostro lavoro. Non ho niente contro il Catania e la gente di Catania. Sono di Milazzo, in provincia di Messina, sono cresciuto nella Reggina e quello che conta per me è dare il massimo in campo. Ho dato il cento per cento alla Reggina, altrettanto a Catania e spero di riuscire a fare una bellissima stagione con la maglia del Palermo. Viviamo di emozioni, quando scendi in campo ti tappi le orecchie se i tifosi avversari ti fischiano. Capiterà al ‘Massimino’, ma vado avanti lo stesso. Palermo so che è una piazza molto calorosa, questi aspetti del calcio mi piacciono e da siciliano mi piace mettermi in gioco e avvertire la pressione non è certo un problema”.

“Le prime impressioni a Palermo sono positive, sono in una piazza importantissima, una delle più importanti dell’isola insieme al Catania. Al primo allenamento durante la partitella in uno scontro aereo ho rimediato subito quattro punti. Ci abbiamo scherzato su con i compagni e da Catania mi hanno massacrato dicendomi che ancora non avevo visto niente, un po’ le solite cose da social. Fa parte anche questo del gioco, ma basta non prendere le cose troppo sul serio. Dobbiamo pensare al campionato, per me sarà il terzo anno di fila in C, è un campionato strano, giochi su campi difficili e ogni partita è sempre dura: vedo favorito il Bari e noi sicuramente, ma più che badare alle avversarie preferisco pensare che ogni partita per noi dovrà essere una finale”.

