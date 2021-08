EX ROSSAZZURRI: Bogdan, arriva l’esordio in Serie A

Continua a muovere considerevoli passi avanti in carriera l’ex difensore del Catania Luka Bogdan. Il croato classe 1996 fece intravedere le sue qualità in Italia già qualche anno fa, indossando la casacca del Vicenza in Serie B. Poi l’esperienza al Catania che gli permise di mettersi in grande evidenza in C, fino ad arrivare alla chiamata del Livorno neopromosso in B facendo registrare nelle casse rossazzurre una buonissima plusvalenza (circa 800mila euro, ndr). In Toscana ha confermato le sue doti compiendo ulteriori progressi, successivamente giunse la notizia della convocazione nell’Under 21 di Nenad Gracan ed il trasferimento alla Salernitana, con cui Bogdan ha festeggiato la promozione in Serie A e dove tuttora milita. Domenica scorsa è arrivato anche l’esordio nella massima categoria, subentrando a Lassana Coulibaly al 75′ nella sconfitta di Bologna per 3-2. Nuovo salto di qualità per Bogdan che sogna un futuro sempre più importante.

