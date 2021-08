EX ROSSAZZURRI: Lucarelli batte Mihajlovic a Bologna, pirotecnico 4-5. In gol anche Donnarumma e Agazzi

Ben nove gol hanno caratterizzato la sfida del primo turno di Coppa Italia tra Bologna e Ternana. A sorpresa (ma è pur sempre calcio d’agosto) allo stadio “Dall’Ara” vincono gli ospiti, lo fanno con il punteggio di 5-4. Sconfitta casalinga, dunque, per gli uomini di Sinisa Mihajlovic che, sotto di quattro reti, reagiscono sfiorando il clamoroso 5-5 nei minuti finali. Successo convincente delle Fere guidate da un altro ex allenatore del Catania, Cristiano Lucarelli. A segno, tra gli altri, Alfredo Donnarumma e Davide Agazzi, neo acquisti della Ternana anch’essi noti ai tifosi rossazzurri per i loro trascorsi ai piedi dell’Etna. Finiscono nel tabellino dei marcatori, inoltre, Nicolas Dominguez, Marko Arnautovic, Roberto Soriano e Riccardo Orsolini per i felsinei; Diego Peralta e Cesar Falletti per gli umbri. Ai sedicesimi di finale la Ternana se la vedrà con il Venezia.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***