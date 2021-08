MERCATO SERIE C: girone C, i movimenti delle ultime ore

Continuano a muoversi sul mercato i club di terza serie. Come di consueto, analizziamo i movimenti delle ultime ore relativamente al girone C.

Il Picerno si assicura le prestazioni del giovane centrocampista Andrea Viviani e dell’attaccante classe 2002 Giuseppe Carrà, prelevati dall’Atalanta. La Fidelis Andria ufficializza l’ingaggio di Matteo Di Piazza e lavora per definire gli innesti di Lorenzo De Grazia, Ciro Favetta e Sergio Sabatino (fonte tuttoc.com). Interesse dell’Avellino per il terzino destro della Pro Vercelli Gianluca Clemente (fonte tuttoavellino.it). Il Monopoli dialoga con il Bari per Zaccaria Hamlili e Daniele Semenzato, inoltre cerca validi rinforzi nel reparto offensivo: in lizza c’è anche il profilo dello svincolato Cristian Carletti (fonte tuttocalciopuglia.com). La Juve Stabia sonda il profilo del mediano Francesco Bolzoni (fonte stabiachannel.it). Virtus Francavilla vicina al terzino mancino Elimelech Enyan, rimasto svincolato dopo l’esclusione del Chievo (fonte tuttocalciopuglia.com). L’ACR Messina stringe per il centrocampista di proprietà del Parma Lorenzo Simonetti, che arriverà a titolo definitivo (fonte tuttomercatoweb.com). Bari ad un passo dal portiere classe ’97 Emanuele Polverino, ex Juve Stabia e Sicula Leonzio (fonte tuttoc.com).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***