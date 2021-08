CATANIA – CONSIGLI PER GLI ACQUISTI: Firenze, profilo molto stimato da Baldini

Prodotto del vivaio del Parma, Marco Firenze rappresenta un nome interessante in sede di mercato. Lo inseriamo volentieri nella nostra consueta rubrica “Consigli per gli acquisti”. Chissà che il Catania non ci faccia un pensierino. Oltretutto il calciatore classe 1993 ha in Francesco Baldini un convinto estimatore, avendolo allenato nella stagione 2014-2015 al Sestri Levante, in Serie D, dove mise a segno ben 12 reti. Baldini provò a portarlo con sè anche nella successiva esperienza sulla panchina della Lucchese, ma Firenze preferì trasferirsi altrove.

Ha militato in vari club: Pistoiese, Pontedera, Giacomense, Tuttocuoio, il già citato Sestri Levante, Crotone, Catanzaro, Siena, Paganese, Pro Vercelli, Venezia, Novara e Padova. Dal 2019 il suo cartellino appartiene alla Salernitana. È un centrocampista abile tatticamente e dotato tecnicamente, viene impiegato soprattutto come mezzala o trequartista, ma può essere schierato all’occorrenza anche in attacco come seconda punta o esterno offensivo.

Un vero e proprio jolly che possiede spiccate capacità d’inserimento e un buon tiro dalla distanza, abile anche in versione assist-man. Il Catania cerca una mezzala con caratteristiche principalmente offensive, a nostro avviso Firenze sarebbe l’identitikit perfetta per la squadra allenata da Baldini, ma percepisce un ingaggio importante. E’ in uscita dalla Salernitana. Al momento lo monitorano Modena, Lecco e Pescara (fonte tuttoc.com).

