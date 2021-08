EX ROSSAZZURRI: Mihajlovic alla guida della Nazionale Infermieri di Calcio

L’ex allenatore del Catania Sinisa Mihajlovic nominato Commissario Tecnico della Nazionale Infermieri di Calcio, allo scopo di sostenere attività benefiche di grande valore e trasparenza. L’esordio avverrà il 30 agosto a Castel Fiorentino per affrontare una rappresentativa di sportivi in occasione del ‘XXV Premio Internazionale Fair Play Menarini’: si tratta di un progetto benefico internazionale dedicato al mondo dell’infanzia. Le dichiarazioni del tecnico serbo: “Fare squadra significa essere uniti, tutti lottano per lo stesso obiettivo mettendo in secondo piano gli obiettivi personali per raggiungere quello collettivo. La nostra squadra, quella degli infermieri, è stata al mio fianco durante la mia malattia anche nei momenti in cui il mio umore era pessimo: la loro dedizione e il loro amore per il proprio lavoro è stato d’ispirazione e di supporto oltre ad essere un esempio per tutti. Durante questa pandemia hanno rischiato la vita per quella degli altri, sacrificando e portando sul viso i segni della fatica. Io non voglio dimenticare quello che è stato fatto per me e per tutti noi, dobbiamo avere maggiore consapevolezza della loro professionalità. Nel mio piccolo sono orgoglioso di essere il C.T. e di rappresentare gli infermieri italiani”.

