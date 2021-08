EX ROSSAZZURRI – Silvestre: “Mi piacerebbe tornare in Italia”

Ai microfoni di inter-news.it, torna brevemente sulla sua esperienza acquisita in Serie A il difensore argentino Matias Silvestre, desideroso di tornare in Italia dopo essere stato messo fuori rosa dal Mouscron, retrocesso nella B belga: “Sicuramente gli anni migliori in Italia per me sono stati a Palermo, a Catania e alla Sampdoria, dove sono stato quattro anni e dove ho fatto molto bene. A Genova ho avuto un rendimento molto alto, poi purtroppo ero capitato all’Inter nel momento sbagliato. Diciamo che ho dato il meglio di me sia prima sia dopo l’esperienza in nerazzurro. Il mio futuro? Sto cercando una nuova squadra. Mi piacerebbe tornare in Italia. Anche in Serie B…”.

