DALL’OGLIO, l’agente: “Da siciliano, Jacopo molto felice. Voleva vivere nuova avventura, ha preferito Palermo alla B”

Paolo Paloni, agente di Jacopo Dall’Oglio, ai microfoni di mediagol.it spiega i motivi che lo hanno spinto ad accettare la proposta del Palermo:

“Con il ragazzo abbiamo fatto insieme le nostre valutazioni per capire se vi fossero margini e presupposti per proseguire o meno il percorso con il Catania. Nel momento in cui abbiamo capito che le nostre scelte professionali portavano a separarci dal club etneo ed a voler vivere una nuova avventura, si è materializzata questa opportunità con il calciatore che da subito si è mostrato felice di poter indossare la maglia del Palermo. Abbiamo creduto fortemente che fosse il percorso giusto da seguire, il progetto del Palermo era il più vicino e confacente alle nostre aspettative. Il direttore Castagnini sa il fatto suo, ha agito nel migliore dei modi facendoci sentire importanti. Ci ha trasmesso la fiducia e l’entusiasmo, prospettandoci quello che volevamo sentirci dire, Jacopo era molto carico e contento e ha preferito Palermo ad altre piazze anche di categorie superiori. La scelta di optare per un contratto annuale con rinnovo automatico in caso di promozione? Lui crede fortemente nel progetto del Palermo e nelle sue capacità, non dobbiamo convincere nessuno, ma sarà il campo che determinerà l’evoluzione del suo profilo sul mercato e dei contratti futuri. Cercavamo questo tipo di progetto e lo abbiamo trovato, quindi siamo contenti. Jacopo è molto felice della sua scelta ancor di più perché è siciliano, il suo impatto con il nuovo club è stato ottimo, l’ho sentito molto felice e si è trovato bene a Palermo fin da subito”.

