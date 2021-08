CURIOSITA’: quando Baldini conobbe Guardiola grazie all’amicizia con Roberto Baggio

Curiosa intervista rilasciata un paio d’anni fa ai microfoni di forzatrapani.it da Francesco Baldini, attuale allenatore del Catania, quando sedeva sulla panchina del Trapani. Riportiamo alcuni aneddoti riferiti all’amicizia con il mitico Roberto Baggio (si conobbero alla Juventus negli anni ’90, ndr) e l’avvicinamento alla filosofia calcistica di un grande tecnico come Pep Guardiola, che oggi guida il Manchester City:

“Dopo avere smesso di giocare, sono rimasto un anno completamente fermo; staccai la spina, dedicandomi solamente all’altra mia passione, la caccia, assieme a Roberto Baggio; dopo quell’anno di completo distacco dal mondo del calcio, mi si presentò l’occasione di allenare a Bologna (2012, ndr); cominciai con gli Allievi Nazionali, mentre l’anno successivo mi affidarono la squadra Primavera, con cui feci un buon campionato. A fine stagione rimasi a casa, fermo, senza che il telefono squillasse e fu allora che, proprio grazie all’amicizia con Roberto Baggio, ebbi modo di fare un viaggio in Spagna, a Barcellona, per andare a conoscere Pep Guardiola e seguire i suoi allenamenti con la squadra catalana“.

“Fu un’esperienza decisiva, che mi indirizzò definitivamente verso il modo in cui intendo il gioco del calcio, che è molto “guardioliano” e dunque si rifà anche ai principi cardine del calcio olandese; in seguito, dopo che mi ero dimesso dalla Lucchese, sarei ritornato una seconda volta a Barcellona, ai tempi di Luis Enrique allenatore, ma ormai i tempi erano maturi e dopo quell’anno di totale distacco dal calcio giocato, se non per investire nella mia formazione, aggiornandomi e studiando in vista di una eventuale chiamata, l’occasione giusta si presentò, quando mi proposero di andare allenare in Serie D, a Sestri Levante”.

